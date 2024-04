CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l'Association QUALITEL gère les activités de certification pour le logement neuf, collectif et individuel groupé (lotissement), ancien (de plus de 10 ans) collectif et individuel groupé (lotissement).



CERQUAL Qualitel Certification délivre les certifications Qualitel, Habitat & Environnement, NF Logement, NF Logement HQE (Haute Qualité Environnementale), Patrimoine Habitat, Patrimoine Habitat & Environnement, Patrimoine Copropriété, Patrimoine Copropriété & Environnement et propose le Bilan Patrimoine Habitat, étape préalable avant de délivrer les certifications. Depuis 2015, CERQUAL Qualitel Certification délivre sa certification sous une marque unique, NF Habitat et NF Habitat HQE™, repère de qualité du logement.