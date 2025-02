CertiRénov : Devenez un professionnel RGE « offre globale »

Valorisez votre savoir-faire avec CertiRénov !

Vous êtes maître d’œuvre, constructeur-promoteur, entreprise générale ou tout autre professionnel du secteur ? Vous exercez votre activité en bouquet de travaux visant à limiter la consommation énergétique des logements ? Vous assumez l’entière responsabilité des travaux confiés, avec la possibilité de sous-traiter tout ou partie des travaux à des entreprises qualifiées RGE pour les domaines concernés ? Alors, vous pouvez prétendre à la certification CertiRénov RGE !

CertiRénov atteste de votre capacité à concevoir un projet de rénovation et réaliser les travaux correspondants visant à réduire la consommation énergétique du logement ou bâtiment, incluant notamment l'isolation, les menuiseries, le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. De plus, elle démontre votre capacité à accompagner vos clients tout au long de leur projet.

Les avantages de CertiRénov

Bénéficiez de la mention RGE Offre Globale permettant aux particuliers d'accéder aux aides financières de l’État (MaPrimeRenov’, l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) et les certificats d’économie d’énergie (CEE)).

Être référencé sur le site officiel France Rénov’.

Développez votre chiffre d’affaires en répondant à des projets de rénovation d'ampleur et en confiant des lots de travaux à des entreprises qualifiées RGE.

Profitez d'un interlocuteur CERQUAL dédié, offrant un accompagnement à chaque étape de la certification : demande, suivi, renouvellement.

Devenez un acteur reconnu de la rénovation, offrant une vision globale du projet et permettant l'accès aux aides dans le domaine de la rénovation énergétique.

Comment obtenir la certification ?

Pour obtenir la certification CertiRénov, vous devez respecter des critères rigoureux, notamment en termes de qualité organisationnelle et opérationnelle. Des justificatifs sur la régularité administrative, fiscale, légale, sociale et morale, ainsi que sur la santé financière et les ressources humaines et matérielles sont requis. De plus, vous devez fournir des références de réalisations récentes.

Le processus d'obtention de la certification se déroule en trois grandes étapes : compléter le dossier de demande, s’engager contractuellement, passer l'audit d'admission, pour obtenir la certification, valable pour une durée de trois ans.

Pour en savoir plus exit_to_app