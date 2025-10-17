CFBP

Association loi 1901, le Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) est l'organisation professionnelle de la filière des Gaz de pétrole liquéfiés (GPL). Il a succédé en 1989 au Comité Professionnel du Butane et du Propane créé en 1947 à la suite du Pool du Butane qui avait vu le jour en 1941. Le CFBP représente la filière auprès des différents acteurs politiques et économiques tant au niveau français qu'européen et international. Son rôle majeur est de défendre et valoriser les GPL, les gaz butane et propane, dans un contexte énergétique en constante mutation. Si la sécurité est au cœur des préoccupations de la filière des GPL, elle contribue aussi activement aux politiques de développement durable et de maîtrise de l'énergie.



