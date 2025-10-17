ConnexionS'abonner
Fermer
CGSI - Batiweb

CGSI

425 rue René Descartes
13857 Aix en Provence Cedex 3
France
Site web de la marque
CGSI est éditeur et intégrateur de la solution iXBAT, l’ERP Gestion de Chantiers dédié aux PME du BTP.
L’entreprise développe son offre avec une architecture de base de données Oracle pour permettre à ses clients de bénéficier d’une solution robuste et pérenne.
Fort de son expérience depuis plus de 20 ans dans la mise en place de logiciels de gestion, CGSI propose à travers iXBAT, un outil fiable, intégré et évolutif pour répondre aux besoins fonctionnels des entreprises de Travaux Publics, Gros Œuvre et Second Oeuvre.
L’ensemble de son équipe, rompue aux métiers du BTP, s’assure du meilleur accompagnement de ses clients afin de développer une relation de confiance et un réel partenariat.
Ce partenariat commence lors de la mise en œuvre du projet, l’installation, la formation et l’accompagnement. Il se poursuit par la mise à disposition de nouvelles versions chaque année, et par la qualité de service de son équipe de professionnels réactive et à l’écoute pour répondre aux questions de chacun de ses clients.

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.