CGSI

Contactez la marque Pour obtenir une information de la part de la marque « CGSI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vos informations Monsieur Madame Nom Prénom Email Téléphone Votre demande Objet Message

Contactez la marque Votre demande de contact a bien été transmise. Batiweb vous remercie de votre fidélité

À très bientôt,



L'équipe Batiweb

CGSI est éditeur et intégrateur de la solution iXBAT, l’ERP Gestion de Chantiers dédié aux PME du BTP.

L’entreprise développe son offre avec une architecture de base de données Oracle pour permettre à ses clients de bénéficier d’une solution robuste et pérenne.

Fort de son expérience depuis plus de 20 ans dans la mise en place de logiciels de gestion, CGSI propose à travers iXBAT, un outil fiable, intégré et évolutif pour répondre aux besoins fonctionnels des entreprises de Travaux Publics, Gros Œuvre et Second Oeuvre.

L’ensemble de son équipe, rompue aux métiers du BTP, s’assure du meilleur accompagnement de ses clients afin de développer une relation de confiance et un réel partenariat.

Ce partenariat commence lors de la mise en œuvre du projet, l’installation, la formation et l’accompagnement. Il se poursuit par la mise à disposition de nouvelles versions chaque année, et par la qualité de service de son équipe de professionnels réactive et à l’écoute pour répondre aux questions de chacun de ses clients.