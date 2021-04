CHAPSOL : ingénierie et solutions béton

A chaque étape de votre projet, nous vous accompagnons pour dimensionner et chiffrer, pour étudier la faisabilité et constituer le dossier technique.

Les solutions bétons CHAPSOL

Une gamme de produits standards

Toujours disponibles, simples et rapides à dimensionner, à chiffrer et à mettre en œuvre. Vous vous appuierez sur le savoir-faire logistique historique de la marque pour assurer vos performances.

Une adaptation aux contraintes et aléas du projet

Nos bureaux d’étude vous accompagnent pour adapter nos standards en imaginant les options qui vont accélérer et simplifier vos interventions.

Des produits 100% sur mesure

Nous mobilisons pour vous toute notre ingénierie de conception et notre réactivité industrielle pour concevoir la solution unique adaptée à votre projet.

Nous revendiquons depuis toujours notre statut de préfabricant. Dans nos usines et nos bureaux d’étude, nous assumons la complexité de vos projets, assurons la sécurité de vos chantiers, maîtrisons leur impact environnemental et améliorons votre productivité.

Notre savoir-faire industriel et nos compétences en ingénierie constituent une association unique pour simplifier vos ouvrages et contribuer à l’amélioration de vos performances techniques et économiques.

L’ingénierie CHAPSOL

C’est notre ingénierie qui a toujours orienté nos productions vers des solutions simple et efficace à votre productivité. En vous appuyant sur nos ressources dans ce domaine, vous améliorez vos performances à chaque étape d’un projet.

NOTRE BE ETUDE DE PRIX

Nos équipes d’ingénieurs et de techniciens vous accompagnent avec une vision d’ensemble dès l’étude pour imaginer les solutions les plus pertinentes. Au moment de l’appel d’offre, nous vous apportons des réponses rapides, simples et performantes. En phase chantier, nous vous garantissons un approvisionnement efficace et un planning maîtrisé.

NOTRE BE EXECUTION

Il vous apporte toutes les garanties de conformité en maîtrisant les relations avec les organismes de contrôle. Il est aussi en mesure d’optimiser l’ensemble de votre projet en vous faisant bénéficier des atouts des solutions préfabriquées au-delà même de ce que vous aviez envisagé.