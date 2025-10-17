CHARM’OSSATURE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CHARM’OSSATURE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CHARM’OSSATURE : Fabrication en usine d’éléments ossature bois permettant le montage rapide sur chantier

Experts de l’ossature bois, nous libérons les constructeurs des contraintes de fabrication et nous livrons directement sur chantier des produits de qualité supérieure, en France comme à l’international.

Réflexion collégiale et émulation collective accompagnent une écoute attentive, en interne comme envers tous nos partenaires. Soudés autour de l’atteinte des objectifs de nos clients professionnels, nous combinons l’engagement et la réactivité d’une PME à des capacités de production industrielles.

Professionnels de la construction, les portes de CHARM’OSSATURE vous sont ouvertes : venez nous rencontrer et visiter notre outil de production.

CHARM’OSSATURE fabrique en usine des éléments de construction ossature bois permettant à ses clients le montage rapide sur chantier.

Entreprises, grands groupes, architectes, maîtres d’œuvre, promoteurs, constructeurs, artisans : nous vous apportons des solutions cohérentes et des produits d’une qualité irréprochable.

L’expertise de notre équipe spécialiste de l’élaboration d’éléments ossature bois s’exerce le long de notre chaîne de production de plus de 250 mètres. L’ensemble de la fabrication est contrôlé numériquement, une attention particulière est apportée aux conditions de travail des salariés.

Polyvalente et impliquée, l’équipe CHARM’OSSATURE utilise tous les jours les méthodes les plus innovantes pour la gestion de la production (méthodes Lean et 5S) et met ses compétences spécifiques au service de la réalisation de produits impeccablement finis.

Le savoir-faire de CHARM’OSSATURE :