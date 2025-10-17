CHAUDIERES LOCATION

Chez Chaudières Location, la gestion de l’urgence est une de nos forces.



Créée en 2013, Chaudières Location est spécialisée dans la location de chaufferies mobiles pour les entreprises lors de panne ou de besoins spécifiques de chauffe.



Chaudières Location ropose des services complets de l’étude jusqu’à la mise en service auprès de divers métiers :

Industrie (agro-alimentaire, chimie-pharmacie, …),

Tertiaire (hôpital, EHPAD, école, …),

BTP construction,

Evénementiel (salon, festival, …),

Biogaz.

Au coeur de sa démarche, l’innovation et les enjeux environnementaux s’affirment au quotidien notamment dans la conception des chaudières et la création de nouvelles solutions (ex. : traitement d’eau).



Louer une chaudière permet de l’utiliser le temps nécessaire, ni plus ni moins. Nos clients font appel à Chaudières Location soit pour des projets planifiés (ex. : événementiel, BTP, process industriel…) soit en urgence lors d’une panne inatendue de chaudière.



La location garantit ainsi la continuité de votre activité et services (production industrielle, ECS en copropriété…).



Réactivité est l’une de nos forces : nous vous livrons dans les plus brefs délais.



Nos solutions de chaleur :



Chaudières Location possède un parc de plus de 65 chaudières (d’une puissance de 75 à 1960 kW) : au fioul, gaz, ou électrique mais également des solutions pour l’ECS (eau chaude sanitaire) et la vapeur.



Nous travaillons dans un état d’esprit startup avec l’ensemble de nos collaborateurs, stagiaires ou partenaires. Nous innovons constamment, en tenant compte des retours de nos clients afin d’améliorer nos produits ».



Soucieuse de l’environnement, l’entreprise a également développé des solutions permettant le démarrage des installations de production de biogaz et pour aller plus loin encore, la vision à long terme de Chaudières Location pour préserver notre planète est de réaliser une chaudière à l’hydrogène.



Transport et déchargement : Nous effectuons la livraison des chaudières et accessoires dans toute la France et l’Europe par camion plateau ou bras de grue. Testés une dernière fois avant le départ, nos matériels sont livrés en parfait état de fonctionnement avec un accès papier et en ligne aux notices techniques des chaudières.



Installation et mise en service sur site : La mise en route d’une chaudière ne s’improvise pas, nos équipes de techniciens ou notre réseau de partenaires sont en mesure de réaliser l’installation et la mise en place des équipements sur site avec vous.