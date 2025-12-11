57 000 m³ de bureaux franciliens ont été transformés en logements en 2025, mais cette reconversion ne touche qu’une infime part des bureaux vacants.

En 2025, la reconversion de 57 000 m³ de bureaux en logements dans la métropole du Grand Paris a permis de créer environ 817 nouveaux logements selon un étude du cabinet d’audit et de conseil Deloitte, publiée jeudi 11 décembre. Les surfaces transformées ont plus que doublé par rapport à 2024, où seulement 24 000 m³ avaient été convertis en logements.

Le nombre de reconversions reste cependant marginal, « sur les 6 millions de mètres carrés vacants dans la région, on n'identifie que 2% effectivement en reconversion », souligne Armel Ract-Madoux, associé chez Deloitte, cité dans l'étude qui se concentre sur les projets de reconversion d’au moins 1 000 m³ et prend en compte les données jusqu'à fin octobre.

Les nouveaux logements sont majoritairement créés en petite couronne, tandis qu'à Paris, les bureaux vacants sont surtout transformés en hôtels. Parmi les projets lancés cette année, plus de la moitié des surfaces seront dédiés à des reconversions en logements.

Selon les auteurs de l’étude, « la vacance des bureaux » en petite couronne « apparait comme une manne pour répondre à la crise [du logement, NDLR], si tant est que les freins structurels (techniques et réglementaires) puissent être levés ».

Bureaux vides : un potentiel sous-exploité

Ils regrettent toutefois que « la solution miracle de la reconversion de bureaux » n'ait pas pris suffisamment d'ampleur.

En plus des reconversions en logements, certains bureaux sont également démolis ou réaffectés à d'autres usages, comme des hôtels ou des commerces. Au total, « seuls 204 000 m³ de bureaux ont "disparu" cette année », note Deloitte.

Le nombre de bâtiments en travaux augmente, mais surtout pour être réhabilités en bureaux neufs. L’étude observe que « la part des surfaces de bureaux effectivement transformées en une autre typologie est en baisse » par rapport à 2024.

La construction de nouveaux bureaux se poursuit, avec 1,3 million de m³ en chantier à fin octobre 2025, une baisse de 12% par rapport à 2024. Parmi ces projets, 756 000 m³ ont été livrés. Cependant, une grande partie de ces espaces reste vacante, les entreprises ayant réduit leurs besoins depuis la crise du Covid-19. « 61 % des surfaces livrées sont encore vides en fin de chantier, soit plus de 460 000 m³, un niveau inédit depuis plus de dix ans ». La majorité de ces bureaux inoccupés se trouve en dehors de Paris.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)