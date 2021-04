CHRYSO, expert en bétons esthétiques, propose CHRYSO®RenoCrete Color, une solution unique permettant aux collectivités de rénover, de protéger et d’embellir tous les sols béton décoratifs (bétons balayés, bétons colorés coulés en place, dalles au sol et pavés de toutes formes).<br /> CHRYSO®RenoCrete Color se positionne comme l’alternative aux travaux de rénovation lourde lorsque les contraintes du chantier imposent une solution rapide à mettre en oeuvre pour une remise en circulation quasi immédiate. Son emploi peut être jusqu’à deux fois moins coûteux qu’une rénovation en travaux neufs. De plus, CHRYSO®RenoCrete Color est facile d’utilisation, respecte les applicateurs, offre un rendu esthétique parfait et garantit la pérennité des sols béton.