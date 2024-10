Saint-Gobain accélère sa stratégie de décarbonation avec Chryso et GCP

Chryso, filiale de Saint-Gobain, dévoile sa nouvelle identité de marque à l'occasion du Salon Batimat. Cette transformation, marquée par l'unification des gammes de Chryso et de GCP, s'inscrit dans une volonté de renforcer son positionnement en tant que leader dans la chimie de la construction de spécialité.

Le marché de la chimie de la construction a connu ces dernières années une phase de consolidation marquée par d'importantes acquisitions. Le rachat de Chryso et de GCP par Saint-Gobain s'inscrit dans cette dynamique.

Chryso, leader dans le domaine des adjuvants pour béton, et GCP, spécialiste reconnu des matériaux de construction de spécialité, ont pour ambition « d’apporter une expertise complémentaire », dévoile Nicolas Théodon, directeur général de Saint-Gobain Chimie de la Construction France, lors d'un point presse sur le salon Batimat.

En combinant ces deux entités, le groupe renforce sa présence sur des marchés clés tels que l'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'Asie du Sud-Est, en couvrant ainsi une large partie du globe. Une complémentarité géographique et sectorielle qui devrait offrir au marché une gamme de solutions beaucoup plus étendue.

Une nouvelle idendité de marque

Depuis septembre 2024, Chryso est ainsi devenue une marque unifiée au sein de Saint-Gobain Chimie de la Construction. Ce rebranding s'accompagne d'un nouveau logo et d'une nouvelle identité visuelle. « Le choix des couleurs dans ce nouveau logo n'est pas anodin », indique Nicolas Théodon, qui précise que le vert symbolise l'engagement de Chryso dans le développement de solutions ayant un impact positif sur l'environnement.

Il représente également la fusion des deux marques historiques : le jaune de Chryso et le bleu de GCP. Un symbole visuel qui « incarne l'union des forces des deux entreprises pour proposer des solutions à la pointe de l'innovation et respectueuses de l'environnement », souligne le directeur général.

Un avenir fondé sur la recherche et l'innovation

Saint-Gobain s'appuie sur une politique d'investissement massif dans la recherche et le développement pour soutenir son ambition de leadership mondial. Le groupe consacre près de 3 % de son chiffre d'affaires dans la R&D, ce qui lui permet de lancer régulierement de nouveaux produits, comme la gamme EnviroMix, qui proposent des solutions permettant d'utiliser des ciments aux argiles calcinées, ou encore des superplastifiants biosourcés, visant à réduire l'impact carbone du béton.

Parallèlement, Saint-Gobain met également l'accent sur l'utilisation de matériaux locaux et recyclés dans ses processus de fabrication. Le groupe a déjà lancé des gammes de produits capables d'intégrer des matériaux de moindre qualité, comme les sables riches en argile, dans la composition du béton.

Au-delà des produits, Saint-Gobain propose également des solutions connectées pour améliorer l'efficacité des chantiers. Par exemple, les boîtiers Maturix permettent de suivre en temps réel la progression de la cure du béton, en optimisant ainsi les délais de décoffrage.

Marie Gérald

Photo de Une : M.G