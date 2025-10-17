CHUDĚJ - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CHUDĚJ », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre objectif est d'être un fabricant de pointe dans les solutions de drainage industriel, domestique et des services publics en République tchèque, en Slovaquie et dans le monde entier.

Chez CHUDĚJ, s.r.o., nous avons des valeurs fondamentales claires qui sont structurées et promeuvent la façon de penser selon laquelle nous opérons.

Marque d'entreprise : la pierre angulaire de notre entreprise.

Fabricant tchèque : nous utilisons des équipements de fabrication à la pointe de la technologie, nos propres moules, outillages et nos connaissances approfondies.

Des produits de haute qualité : notre objectif, à travers lequel nous signifions clairement que nous allons dans la bonne direction.

Professionnalisme : notre équipe de vente expérimentée est un élément clé du succès en affaires.Employés : nous valorisons nos employés, ce qui signifie un faible roulement du personnel.

Environnement : notre entreprise n'est pas indifférente à ce qui se passe dans le monde naturel et, à ce titre, nous nous efforçons d'agir de manière respectueuse de l'environnement.

Le savoir-faire de CHUDĚJ :