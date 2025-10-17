CIMBETON - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CIMBETON », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CIMbéton est un centre d'information sur le ciment et ses applications béton. Il a pour mission de faire connaître les progrès techniques des ciments et des bétons dans tous les secteurs de la construction, bâtiment, travaux publics, génie civil.

CIMbéton fait réaliser des études, des recherches appliquées et des essais pour motiver le développement de produits et de techniques, faire évoluer la réglementation et soutenir les initiatives de promotion des nouvelles technologies.

Les experts répondent au quotidien à chaque interrogation sous forme d'entretien individuel, téléphonique ou par courrier.

Sur le terrain, CIMbéton entretient une communication ciblée auprès des professionnels de la construction en organisant des espaces d'échange (salons, réunions, conférences…) sur des thèmes d'actualité.

CIMbéton agit également dans le domaine de la formation, auprès des enseignants et des étudiants en organisant des conférences et en primant des concours et des travaux de fin d'études.

Dans le cadre de la Fondation Ecole Française du Béton et en partenariat avec les ministères de l'Education nationale et de l'Equipement, CIMbéton participe en outre à l'élaboration de programmes d'enseignement.

Les publications de CIMbéton s'articulent autour de trois axes :

Une collection technique avec les Fiches techniques, les guides techniques et nombre de documents pratiques et brochures d'information.

Des dossiers thématiques

Des revues spécialisées : Construction Moderne, Routes

Le savoir-faire de CIMbéton :