CIMM - Batiweb

CIMM

Via Caprera, 13
31030 Castello di Godego TV
Italie
En 1957, Sergio Tegon et sa femme Udilla Maria, commencèrent la production artisanale d’équipements métalliques pour les cuisines dans leur garage. Ainsi naît la première CIMM, acronyme de Costruzione Italiana Mobili Metallici.

Le succès rencontré année après année amène à l’acquisition dans les années 60 du premier atelier et à l’actuel siège historique de l’entreprise.

En 1967, le rachat d’une entreprise produisant des chasses d’eau en cuivre entraîne l’abandon de la production d’équipements métalliques pour les cuisines.

Après la production de chasses d’eau pour les toilettes, Sergio Tegon débute le développement et la production en série de vases d’expansion.

En élargissant ses lignes de production, CIMM s’impose en tant que producteur de vases de gros volume pour l’usage industriel.

Avec le développement des chaudières murales, les vases plats deviennent un produit phare.

CIMM étend son réseau commercial en lançant ses produits sur les marchés extérieurs et en participant aux premiers salons nationaux et internationaux.

La diffusion globale de politiques environnementales anti-pollution et la percée européenne pro-énergie verte, amènent au développement des vases d’expansion SOLAR pour les systèmes à énergie solaire.

CIMM investit dans la Recherche et le Développement avec l’automatisation et la robotisation des nouvelles lignes de production pour satisfaire les hauts standards de qualité du marché.

CIMM fête ses 50 ans ! En 2018, l'entreprise leader du secteur CVC, CIMM donne la priorité à la qualité des processus productifs, à la fiabilité et à l’attention accordée à ses clients.

Le savoir-faire de CIMM

VASES D’EXPANSION POUR CHAUFFAGE : 

  • plats pour chaudieres (CP, RP, STYLE)
  • membrane fixe (ERE)
  • pour systemes a energie solaire (SOLAR, ACCESSOIRES, PRE-VASES DISSIPATEURS)

VASES D’EXPANSION POUR EAU POTABLE : 

  • verticaux avec membrane interchangeable (ACS/AS, AFC/AF, AFE)
  • horizontaux avec membrane interchangeable(AFOSB/AFESB)
  • avec membrane anti-belier a vessie (CAR, AFC-AFE/CAR)
  • en acier Inoxydable (ACX/AFX/AFXSB)

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES : 

  • Contrebrides
  • Membranes interchangeable
  • Tirants de fixation de membrane
  • Pattes de fixation murales
  • Soupape de prègonflage
  • Manometres
  • Manomètres de test gonflage
  • Pressostats
  • Raccordements
  • Tubes flexibles
  • Raccordements anti-legionelle
