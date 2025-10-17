CLAGE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CLAGE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CLAGE est entreprise industrielle de taille moyenne pour les appareils à eau chaude économiseurs d'énergie de la ville hanséatique de Lunebourg, dans le nord de l'Allemagne.

Plus de 280 collaborateurs sont responsables du développement, de la conception, de la production de la vente d'appareils à haut rendement énergétique avec des standards de qualité élevés. Tout sous un même toit !

En juin 2017, CLAGE s'est vu décerner la distinction TOP 100 par le journaliste scientifique Ranga Yogeshwar et fait maintenant partie du TOP 100 des entreprises les plus innovantes.

Le concours utilise une procédure de sélection exigeante pour évaluer le potentiel d'innovation des moyennes entreprises allemandes. Entre autres, le succès innovateur, le climat d'innovation, l'organisation, l'orientation externe et le management sont évalués.

En tant que spécialiste de l'alimentation en eau chaude décentralisée, nous proposons une large gamme de produits avec de nombreuses solutions individuelles.

En tant que leader du marché des petits chauffe-eau instantanés, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions et d'innovations dans tous les domaines de la production décentralisées d'eau chaude. C'est pourquoi nous avons été honorés en tant qu'ambassadeurs de l'innovation de la CCI.

Le processus jusqu’au produit fini peut être qualifié d'extrêmement durable et est continuellement mis à l'épreuve. Nous travaillons en conformité avec la norme de gestion environnementale ISO 14001, et nous allons encore plus loin, en veillant à utiliser des matériaux de la plus grande qualité.

Les appareils sont conçus de telle sorte que de nombreuses pièces, telles que les cartouches chauffantes, soient remplaçables. Cela réduit les déchets et augmente la durée de vie des produits. Lorsque nous travaillons avec des prestataires de services, nous choisissons de préférence des partenaires locaux.

Cela contribue également à la protection de l'environnement.

Le savoir-faire de CLAGE :