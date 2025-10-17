Fondé par Olivier Maschino et Damien Sipos, tous deux ingénieurs de formation, CLAREO voit le jour en 2012. Fabricant et distributeur nouvelle génération, la société propose des produits et solutions d'éclairage LED.



CLAREO connait une croissance à 2 chiffres, depuis sa création. Pour cela, elle s’appuie notamment sur des produits innovants, des projets d’envergure, et fournit de l’éclairage pour des grands noms comme la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, le siège de France Télévision, ou encore l’emblématique hôtel Parisien : Le Meurice.



L’éclairage LED continue sa révolution pour conquérir dans les années à venir tout le marché de l’éclairage !



Quel que soit le lieu, du commerce à l’industrie en passant par les bureaux, les hôtels ou le résidentiel, la technologie LED est celle qui répond aujourd’hui le mieux aux cahiers des charges.



Les exigences du marché sont quant à elles très élevées, il faut aujourd’hui clairement proposer des produits innovants, sans surcoût par rapport aux anciennes technologies, des produits performants et extrêmement fiables, et garantir une livraison ultra rapide grâce à un stock important et une logistique à la pointe.



Le savoir-faire de CLAREO :

Dalles LED

Downlights LED

Lignes lumineuses LED

Rubans LED

Profilés Alu

Spots sur rail

Encastrés de sol

Hublots LED

Projecteurs LED