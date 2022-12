Après deux ans et demi de recherche, le spécialiste de l’éclairage Clareo révélait fin octobre Sensor, sa gamme de produits smart-lighting, capable d’atteindre 45 % d’économies d’énergie. Les détails avec Damien Sipos, directeur général de Clareo.

Pouvez-vous nous décrire en détails les produits que regroupe la solution Sensor ?

Damien Sipos : La solution Sensor regroupe un large panel de produits, ayant des niveaux de technicités différents. Les luminaires intègrent tous des capteurs, permettant entre autres, d’activer et d’ajuster automatiquement l’intensité du flux lumineux en fonction de la présence d’un utilisateur et de la luminosité. Ainsi, grâce à cette technologie, vous pouvez rapidement et simplement faire au moins 45 % d’économies d’énergie (par rapport à un système d’éclairage à LED classique).

Cette solution a été développée également autour du bien-être des utilisateurs, avec notamment la possibilité de faire du circadien ou d’avoir un pilotage individuel.



Qu’a représenté le développement de Sensor en termes d’investissements ?

Damien Sipos : Le développement de cette gamme de produits s’est étalé sur plus de deux ans. Les besoins des utilisateurs, la demande du marché, l’évolution rapide des technologies et de la législation mais également les changements d’habitudes des utilisateurs ont dû être pris en compte dans le choix des technologies et le choix des fonctionnalités.

L’éclairage qui avait commencé sa révolution avec la LED il y a 10 ans, continue son fort développement, avec une contribution de plus en plus importante, aussi bien dans la réduction de la consommation d’énergie, dans la réduction de l’empreinte carbone des luminaires que dans son fort impact sur le bien-être des utilisateurs.



Dans votre communiqué, on peut lire : « (…) la gamme complète de produits Sensor permet de s'adapter aussi bien au petit qu'au grand projet, avec des niveaux de technicité plus ou moins complexes selon le besoin ». C’est-à-dire ? Quelle déclinaisons de produits propose la gamme Sensor ?

Damien Sipos : La grosse différence avec cette génération de produits par rapport aux produits passés se situe également dans la largeur de la gamme. En effet, la force de notre solution Sensor est que selon les besoins techniques et l’envergure de votre projet, vous pouvez choisir parmi 3 niveaux de solutions Smart Lighting.

D’abord, les produits Sensor propose une solution de Smart Lighting aux réglages simples, paramétrable via une télécommande en Radio Fréquence. Ces produits sont idéals pour des couloirs ou des bureaux.

Ensuite, les produits Sensor+ sont programmables via une application sur Smartphone ou Tablette en Bluetooth. Ces produits sont idéals pour des plateaux de bureaux, car configurables facilement en fonction du souhait de l’utilisateur, et permettent d’optimiser au maximum la réduction de la consommation d’énergie, et le bien être des utilisateurs.

Les produits Sensor GTB permettent d’intégrer vos luminaires dans l’univers de la GTB pour les grands projets. Ces produits sont idéals pour tous les bâtiments, où un raccordement à la GTB est souhaité.



La gamme semble s’adresser au tertiaire. Des ambitions de Clareo sur d’autres cibles ?

Damien Sipos : Le tertiaire est un des secteurs où Clareo est très fortement présent. C’est un secteur très exigeant, car chaque client peut avoir des attentes et des besoins différents. La capacité de développer des produits très performants et rapidement est un enjeu majeur. A travers cette solution Sensor, Clareo offre dès aujourd’hui à ses clients la possibilité de répondre simplement et d’une façon très accessible, à tous les enjeux majeurs des années à venir - forte réduction de la consommation d’électricité et bien être des utilisateurs notamment.

Et selon les projets, la « Cellule Grands Projets » de Clareo permet de faire des produits sur-mesure incluant ces solutions. Sensor peut donc être considéré sur un très grand nombre de projets. Mais bien sûr, cette solution ne se limite pas au tertiaire, elle a été conçue pour répondre parfaitement aux besoins du monde industriel, comme les plateformes logistiques par exemple.



Les systèmes d’éclairage intelligents semblent être une solution pour répondre au plan de sobriété énergétique du gouvernement. Mais s’adaptent-elles à toutes les situations (bâti, territoire…) ?

Damien Sipos : Les systèmes de Smart Lighting sont très adaptés pour des projets dans les bâtiments, comme le tertiaire, l’industrie ou encore les commerces, afin d’automatiser et d’optimiser les économies d’énergie. Les solutions actuelles permettent déjà de répondre grandement à l’optimisation de la consommation énergétique d’un éclairage LED.



Mais effectivement, si on regarde plus largement, le monde du smart lighting dans l’éclairage urbain représente de formidables opportunités d’optimisations.



Quels sont les retours des installateurs sur la solution Sensor ?

Damien Sipos : Les retours sont excellents. Nous le constatons sur le nombre de projets déjà réalisés et le nombre de projets en cours. L’évolution très rapide actuelle de la situation économique, législative aussi bien que sociale, font que cette solution répond très bien à un très grand nombre de projets de nos clients.

Cette gamme de produits Sensor, qui a été développée autour de l’objectif qu’elle soit simple et facile à choisir, à installer, à configurer et à utiliser, semble répondre parfaitement aux besoins immédiats de nos clients. Pour preuve, nombreux sont ceux qui ont installé ou sont en cours d’installer ces produits dans leurs bureaux.



Les fabricants d’éclairage ont alerté sur l’impact des pénuries et de l’inflation. Est-ce le cas pour l’activité de Clareo ?

Damien Sipos : Effectivement, comme pour l’ensemble du secteur, Clareo a été touché par ces crises mondiales (matières premières, composants électroniques, crise des containers et transport). L’organisation interne de Clareo et son agilité ont permis de faire face rapidement et efficacement à ces crises, afin que nos clients soient impactés le moins possible. Mais ces crises peuvent également être de formidables opportunités pour faire évoluer les outils et innover.

Ça a été le cas chez Clareo, avec par exemple le développement de 2 outils internes majeurs, qui nous permettent pour l’un d’optimiser la gestion du stock (limiter les ruptures pour servir au mieux nos clients, et limiter le sur-stock pour permettre une meilleur rotation avec les nouvelles générations de produits qui arrivent très régulièrement) et pour l’autre, de pouvoir suivre au jour le jour l’évolution de tous les délais de fabrication.

Ces délais, visibles directement par nos équipes commerciales et d’ADV leur permet d’informer au quotidien nos clients, afin de coordonner au mieux leur gestion de chantier. Ce sont des actifs stratégiques, que nous avons considérés comme indispensables à la vue de l’évolution du monde d’aujourd’hui.

Propos recueillis par Virginie Kroun



Photo de Une : Clareo