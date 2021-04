CLIPSO, des revêtements textiles innovants pour les murs et plafonds

Les toiles tendues CLIPSO permettent de répondre à tous les besoins et toutes les envies. Faciles à poser et performantes, elles se déclinent en différentes gammes pour apporter une solution sur-mesure.

Les revêtements textiles CLIPSO ont été conçus et développés pour s’adapter à tous types de lieux (espace professionnel, lieu public ou résidentiel) qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation ou d’aménagement intérieur.

L’entreprise mise sur l’innovation et se lance chaque jour dans de nouveaux projets pour enrichir son éventail de possibilités. La technicité et le confort de pose de chacun de ses revêtements promettent de faire la différence.

Des toiles tendues pour convenir à chaque projet

CLIPSO est en mesure de réaliser les attentes les plus diverses mais aussi les plus complexes, à la fois en matière de projets résidentiels, de projets d’entreprises ou de communications institutionnelles et événementielles. Murs et plafonds tendus mais aussi de nombreux éléments de décoration et d’agencement intérieur comme les panneaux acoustiques, les caissons lumineux ou les plafonds suspendus sont sublimés par les produits CLIPSO. Chaque installation a ses avantages pour transformer les intérieurs.

Des profilés techniques pour surmonter tous les obstacles

Conçus directement par CLIPSO, les profilés utilisés pour les toiles tendues s’adaptent à toutes les formes et dépassent toutes les difficultés. Les climatisations, les poutres, les rosaces et même les luminaires s’intègrent facilement dans l’installation finale tout en garantissant un résultat esthétique. Les profilés sont développés pour les plafonds, les murs et les formes sur-mesure (caisson, panneau, cloison, cadre).

Les multiples possibilités offertes par les toiles tendues et la technicité des profilés permettent de réaliser une variété infinie de projets. Avec CLIPSO, chaque demande pourra être comblée.

CLIPSO en chiffre

1er fabricant français de revêtements de grande laize de 5,10 m de large

1 million de m² de revêtements fabriqués

1 550 installateurs et distributeurs présents dans le monde

60 collaborateurs dans le monde

14 millions de dollars de chiffre d’affaires

80 pays où CLIPSO est présent

75 % de chiffre d’affaires réalisé à l’export

3 sites (centre logistique & administratif, site d’enduction, site d’impression numérique)

4 représentations commerciales

1 filiale

Le savoir-faire de CLIPSO :