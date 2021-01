CLIPSO PRODUCTIONS SAS

CLIPSO, le concept innovant de murs et plafonds tendus à froid.

Conçu aussi bien pour l'habitat que pour les espaces professionnels, CLIPSO est LA solution idéale destinée à des projets de rénovation, d'aménagement et de construction de plafonds et murs. À destination des professionnels comme des particuliers, les produits CLIPSO répondront à tout cahier des charges grâce à leur haute technicité et leur confort de pose. Notre gamme de revêtements et profilés qui garantissent à chaque projet de nombreux avantages.

CLIPSO est l'inventeur du revêtement thermo-rétrécissant. Composé de maille en polyester enduite de polyuréthane, ce revêtement est posé à froid et à sec, sans soudures ni coutures. Il garantit une planéité parfaite et une tension constante. Son installation est simple, propre, rapide, sans nuisances et sans odeurs.

Grâce à un système de profilé de haute technicité, les revêtements CLIPSO habillent murs et plafonds en épousant toutes les formes, quelles que soient leurs complexités, en alliant des finitions exceptionnelles à la qualité du résultat. La toile CLIPSO contourne également sans aucune difficulté, les poutres, corniches, rosaces, portes, fenêtres... Les systèmes d'éclairage (LED, spots, luminaires, fibres optiques, etc.) et appareils techniques (climatisations, sonorisations, VMC, etc.) s'y incorporent très aisément et avec discrétion.

Au delà des murs et plafonds tendus, CLIPSO propose de nombreuses possibilités de décoration et d'agencement d'intérieur : plafonds suspendus, panneaux acoustiques, caissons lumineux, formes architecturales, cloisons... Étant le support idéal destiné à la communication visuelle et à la signalétique, le revêtement CLIPSO habille à merveille les stands, PLV, totems et toutes structures en bois. Il permet également la création d'objets déco : paravents, tableaux, luminaires, stores...

Découvrez les avantages des habillages muraux et plafonds tendus CLIPSO ainsi que leurs applications.



CLIPSO s’affirme comme l’un des Fabricants Français Leader de revêtements sans PVC de grande laize allant jusqu’à 5,10m de large.



En neuf comme en rénovation, nos solutions globales en plafond et mur tendu vous séduiront pour leur esthétique, leur technicité et leur confort de pose à froid.



Que vous soyez Architecte, Artisan, Constructeur, Décorateur, Imprimeur, Standiste ou encore Particulier, CLIPSO est le partenaire idéal de tous vos projets en lieux résidentiels ou publics, des plus classiques aux plus audacieux.



Laissez libre court à votre imagination !