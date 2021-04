Créée en 1972, nous sommes aujourd’hui leader sur le marché français de la clôture en béton. Nous fabriquons plus de 100 tonnes de produits par jour et sommes en mesure de répondre à vos besoins même les plus exigeants.

PME innovante située à 80 kms de Paris, CLOTURES NICOLAS se caractérise par la diversité de ses produits dans le domaine de la clôture et surtout ses exclusivités.

Un secteur d’activité très large :

44 ans d’expérience nous ont permis de développer des compétences très pointues dans différents domaines de la clôture en béton.

Des réponses pertinentes :

Tous ces produits vous sont proposés en standard, mais nous sommes à votre écoute pour des demandes sur-mesure. Notre laboratoire d’essais nous permet une grande souplesse dans l’élaboration de nouveaux produits, process, design…

Un partenaire fiable :

Nous disposons d’un atelier de production de plus de 5000 m², et d’un site de stockage de 5 hectares.

Recherche & Développement :

Nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles technologies pour vous apporter toujours plus de nouveautés & de services

Un important parc de machines :

Une capacité de plus de 150 tonnes par jour nous permettent de vous répondre dans les plus brefs délais.

Sur-mesure :

Notre bureau d’études et notre équipe de 17 salariés qualifiés nous permettent de répondre à tous vos besoins, même les plus exigeants. Nous pouvons étudier au cas par cas tous types de projets.

Logistique :

Nous pouvons vous livrer sur chantier ou dépôt sur toute la France grâce à notre service logistique, même par petit tonnage.

Organisation Qualité :

Tous nos produits de clôtures sont testés régulièrement en flexion et en compression.

Norme CE :

Nos produits sont conformes à la norme européenne NF-EN 12839

Quelques références :

Certains de nos produits ont été approuvés par EDF, SNCF, L’armée, SAGEP…

En résumé, CLOTURES NICOLAS c’est :

1 bâtiment de 2500 m² dédié à la maintenance

1 bâtiment de 3600 m² dédié à la production en béton classique

5 hectares de stockage

1 centrale à béton

2 malaxeurs

1 laboratoire

500 m² de bureau

4 machines à plaques

5 machines à poteaux

1 unité de travail produits sur mesure

Le savoir-faire de CLOTURES NICOLAS :