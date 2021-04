COGISTEM propose depuis 1983 des solutions informatiques pour les secteurs de la Construction et de l'Industrie et compte plus de 100 000 utilisateurs :

Editeur de logiciels de métré sur plan depuis 1983

Editeur de logiciels de devis depuis 1983

Editeur des logiciels de dessin et CAO DesignCAD Pro depuis 1987

Distributeur digitaliseurs GTCO-Calcomp depuis 1987

Le savoir-faire de COGISTEM :

LOGICIELS

DesignCAD Pro 10 : Plans 2D et maquettes 3D compatibles PDF et DWG.

CalculoCAD One : Logiciel de métré sur plans PDF, DWG et sur images.

CalculoCAD Pro 10 : Métré sur plans PDF DWG et sur plans papier pour DesignCAD Pro 10.

ViaBIM One : Exploitation des fichiers IFC - Gestion de la Maquette Numérique - Métré de quantités

BatiCalc Pro 10 : Devis descriptif, estimatif avec bibliothèque tous corps d'état.

DIGITALISEURS