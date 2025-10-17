COMESI
59261 WAHAGNIES
France
Palonnier
Les palonniers sont fabriqués sans soudure portante et livrés avec certificat. Utilisés dans tous les secteurs, pour les charges de toutes formes, pour des masses de 100 kg à 350 Tonnes
Palonniers
Nous somme une entreprise spécialisée dans l’étude et la fabrication de matériels de levage tels que :-Palonniers de levage, monopoutres, en H, cadres ou croix construit selon vos besoins-Palonniers...
CE de levage
Nous somme une entreprise spécialisée dans l’étude et la fabrication de matériels de levage tels que :-Palonniers de levage, monopoutres, en H, cadres ou croix construit selon vos besoins-Palonniers...
Le palonnier prédalle
Il est constitué d’un cadre composé de deux poutres, le palonnier est manutentionné en partie supérieure par une élingue type 4 brins fixés par manilles. Accrochage de la prédalle en partie basse par...
Palonnier écarteur
Les palonniers sont fabriqués sans soudure portante et livrés avec certificat. Utilisés dans tous les secteurs, pour les charges de toutes formes, pour des masses de 100 kg à 350 Tonnes
Palonnier Monopoutre
Les palonniers sont fabriqués sans soudure portante et livrés avec certificat. Utilisés dans tous les secteurs, pour les charges de toutes formes, pour des masses de 100 kg à 350 Tonnes