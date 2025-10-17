COMPTE R - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « COMPTE R », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La biomasse, au cœur de l’innovation COMPTE.R

L’innovation fait partie intégrante de l’ADN de COMPTE.R, et ce, depuis ses débuts avec le développement de la chaudière au bois.

Au-devant des solutions d’avenir soucieuses de l’environnement, le groupe s’est naturellement orienté vers la biomasse et innove en permanence en consacrant 2,5 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement.

La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques pouvant produire de l’énergie. Cette matière organique peut être d’origine végétale ou animale, se trouver dans la nature ou auprès d’industries générant des coproduits, des déchets organiques ou des effluents d’élevage, par exemple. Il s’agit d’une source inépuisable d’énergie, dégageant très peu de gaz à effet de serre et utilisable comme combustible dans une chaudière à bois.