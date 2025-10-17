ConnexionS'abonner
Fermer
COMPTE R - Batiweb

COMPTE R

4 rue de l'Industrie
63220 ARLANC
France
Site web de la marque

La biomasse, au cœur de l’innovation COMPTE.R

L’innovation fait partie intégrante de l’ADN de COMPTE.R, et ce, depuis ses débuts avec le développement de la chaudière au bois.

Au-devant des solutions d’avenir soucieuses de l’environnement, le groupe s’est naturellement orienté vers la biomasse et innove en permanence en consacrant 2,5 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement.

La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques pouvant produire de l’énergie. Cette matière organique peut être d’origine végétale ou animale, se trouver dans la nature ou auprès d’industries générant des coproduits, des déchets organiques ou des effluents d’élevage, par exemple. Il s’agit d’une source inépuisable d’énergie, dégageant très peu de gaz à effet de serre et utilisable comme combustible dans une chaudière à bois.

Le savoir-faire de COMPTE.R :
Chaudière thermique, chaudière à bois, chaudière à paille, chaudière à biomasse – l’innovation est l’un des moteurs majeurs de COMPTE.R, qui ne cesse de créer et d’améliorer des produits et solutions pour l’ensemble de ses clients.
 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.