COMPUSOFT INNOBAIN - Batiweb

Chez Compusoft, nous donnons la possibilité aux vendeurs de cuisines et de salles de bain de concrétiser les rêves de leurs clients.

Le logiciel intégré guide les clients de la conception jusqu’à l’installation, avec une assistance client localisée associée à des données exceptionnelles afin d’offrir une réelle valeur ajoutée aux vendeurs et aux fabricants des 14 marchés sur lesquels nous sommes présents, en Europe, en Afrique du Sud et en Australie.

Plus de 75 % de nos clients ont remplacé un ancien système par les nôtres. En effet, nous simplifions la vie de nos clients au quotidien avec des logiciels de cuisine et salle de bains dédiés, qui fonctionnent rapidement et intelligemment pour répondre à leurs besoins.

Notre réussite repose sur deux piliers : Les données et l’assistance

La réussite que nous avons connue au cours des 30 dernières années tient du fait que nous avons toujours tenu nos promesses faites aux clients.

C’est également l’une des raisons pour laquelle tant de fabricants et revendeurs nous recommandent.

