CONDAIR - Batiweb

CONDAIR
77435 CROISSY BEAUBOURG
France
Condair est une véritable référence en matière de solutions et de systèmes d’humidification. Elle propose des produits aussi innovants qu’efficaces.
Présent dans plus de 50 pays, Condair est un expert des systèmes d’humidification et le refroidissement par évaporation pour les applications industrielles et commerciales. L’entreprise respecte des normes très strictes en termes d’hygiène et d’efficacité énergétique. Incluant des paramètres innovants, ces normes permettent d’offrir une performance optimale tout en limitant la maintenance.
Parallèlement à cela, Condair développe une large gamme de produits et de solutions permettant de conserver facilement les bons taux d’humidité. Cela est essentiel pour assurer une hygrométrie adaptée à chaque situation. En effet, les bonnes conditions d’hygrométrie sont indispensables dans certaines circonstances du quotidien.
L’entreprise Condair propose un éventail de produits performants à l’instar de :
Humidificateurs mobiles, à vapeur, en ambiance…
Des solutions de déshumidification
Outre les produits, elle offre divers services tels que :
Maintenance sur site
Entretien
Inspections
Exécutions de projet
Maintenance appareils Draabe
Ses secteurs d’applications sont très larges :
Industriels et commerciaux
Agroalimentaire
Santé et confort…