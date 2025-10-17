CONDAIR - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CONDAIR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Condair est une véritable référence en matière de solutions et de systèmes d’humidification. Elle propose des produits aussi innovants qu’efficaces.



Présent dans plus de 50 pays, Condair est un expert des systèmes d’humidification et le refroidissement par évaporation pour les applications industrielles et commerciales. L’entreprise respecte des normes très strictes en termes d’hygiène et d’efficacité énergétique. Incluant des paramètres innovants, ces normes permettent d’offrir une performance optimale tout en limitant la maintenance.



Parallèlement à cela, Condair développe une large gamme de produits et de solutions permettant de conserver facilement les bons taux d’humidité. Cela est essentiel pour assurer une hygrométrie adaptée à chaque situation. En effet, les bonnes conditions d’hygrométrie sont indispensables dans certaines circonstances du quotidien.





L’entreprise Condair propose un éventail de produits performants à l’instar de :

Humidificateurs mobiles, à vapeur, en ambiance…

Des solutions de déshumidification



Outre les produits, elle offre divers services tels que :

Maintenance sur site

Entretien

Inspections

Exécutions de projet

Maintenance appareils Draabe



Ses secteurs d’applications sont très larges :

Industriels et commerciaux

Agroalimentaire

Santé et confort…