CONFORT GOM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CONFORT GOM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

CONFORT’GOM applique ses revêtements de sol extérieur à base d’EPDM et de résine polyuréthane sur vos terrasses, allées piétonnes et carrossables, plages de piscine, escaliers etc.

Ce revêtement souple peut être coulé sur plusieurs supports existants. Il est drainant, sans raccord et résiste aux UV.

Vous aurez une sensation très agréable sous vos pieds grâce à la souplesse de notre « Gom » et vous pourrez choisir dans notre large palette de couleur un résultat exceptionnel.

Notre showroom se situe en Normandie à Totes (76). Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Nous intervenons également en Ile de France et dans l’Oise.

Le savoir-faire de CONFORT’GOM :