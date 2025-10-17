CONFORT GOM - Batiweb

CONFORT GOM
76890 Totes
France
CONFORT’GOM applique ses revêtements de sol extérieur à base d’EPDM et de résine polyuréthane sur vos terrasses, allées piétonnes et carrossables, plages de piscine, escaliers etc.
Ce revêtement souple peut être coulé sur plusieurs supports existants. Il est drainant, sans raccord et résiste aux UV.
Vous aurez une sensation très agréable sous vos pieds grâce à la souplesse de notre « Gom » et vous pourrez choisir dans notre large palette de couleur un résultat exceptionnel.
Notre showroom se situe en Normandie à Totes (76). Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Nous intervenons également en Ile de France et dans l’Oise.
Le savoir-faire de CONFORT’GOM :
- Revêtement de sol pour terrasses
- Revêtement de sol pour allées
- Revêtement de sol pour plages de piscine
- Revêtement de sol pour escaliers
- Revêtement de sol pour espace enfant