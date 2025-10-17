CONSOTENDANCES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CONSOTENDANCES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CONSOTENDANCES : L’institut de la Consommation & des nouvelles Tendances

CONSOTENDANCES analyse les attitudes et modes de consommation des Professionnels du secteur Bâtiment et des Consommateurs.

Nous intervenons principalement sur les marchés de l'Industrie, du BTP-Habitat et du Retail. Nous regroupons un institut d’études, des services en conseil marketing, des expertises sectorielles, en France et à l’International.

Notre positionnement :

Comprendre et décrypter les enjeux de Consommation des marchés B2B et B2C.

Notre institut s’attache à la compréhension des « comportements et attitudes des Professionnels et des Consommateurs » associés à l'acquisition et à l'usage de biens et services, en y incluant l’exposition aux messages commerciaux et toutes natures de communications et d’informations associées aux produits et services.

La croissance continue de la Consommation est liée à trois facteurs majeurs, selon nous :

L’élévation continue du niveau de vie,

La réduction du temps de travail,

Et la facilitation de l’accès à internet.

Dans pratiquement toutes les catégories de produits et services, la démultiplication de l'offre s’est accélérée, obligeant désormais, Professionnels et Consommateurs à développer des stratégies de simplification.

Notre engagement consiste à décrypter ces phénomènes.

Le savoir-faire de CONSOTENDANCES :