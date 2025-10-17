CONSOTENDANCES - Batiweb

ConnexionS'abonner
P.A. du, 1 Rue des Frères Lumière
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
France
CONSOTENDANCES : L’institut de la Consommation & des nouvelles Tendances

CONSOTENDANCES analyse les attitudes et modes de consommation des Professionnels du secteur Bâtiment et des Consommateurs.

Nous intervenons principalement sur les marchés de l'Industrie, du BTP-Habitat et du Retail. Nous regroupons un institut d’études, des services en conseil marketing, des expertises sectorielles, en France et à l’International.

Notre positionnement :
Comprendre et décrypter les enjeux de Consommation des marchés B2B et B2C.

Notre institut s’attache à la compréhension des « comportements et attitudes des Professionnels et des Consommateurs » associés à l'acquisition et à l'usage de biens et services, en y incluant l’exposition aux messages commerciaux et toutes natures de communications et d’informations associées aux produits et services.

La croissance continue de la Consommation est liée à trois facteurs majeurs, selon nous :
L’élévation continue du niveau de vie,
La réduction du temps de travail,
Et la facilitation de l’accès à internet.

Dans pratiquement toutes les catégories de produits et services, la démultiplication de l'offre s’est accélérée, obligeant désormais, Professionnels et Consommateurs à développer des stratégies de simplification.
Notre engagement consiste à décrypter ces phénomènes.

Le savoir-faire de CONSOTENDANCES:

  • Une offre à destination des industriels et du retail
  • Nos programmes d'études marketing sont principalement destinés aux industriels-fabricants et aux réseaux de distribution.
  • Nous abordons les dimensions principales suivantes :
  • Connaissance des marchés
  • Évaluation et prévisions de développement
  • Potentiel terrain et benchmark concurrents (consulting sur site)
  • Audit consommateurs et utilisateurs (shoppers, clients, non-clients)
  • Relation client et baromètres satisfaction
  • Innovation et optimisation de l’offre
  • Stratégies de développements produits, clients, réseaux
  • Gestion du positionnement
  • Benchmark des marques et enseignes
  • Identité et composantes de la marque
  • Stratégie de communication
