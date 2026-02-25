Podcast
Agilis ouvre une nouvelle agence et douze offres d'emplois dans l'Isère

Emploi

Publié le 25 février 2026 à 15h50, mis à jour le 25 février 2026 à 17h00, par Raphaël Barrou

Dans sa stratégie d'implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes, Agilis, filiale du groupe NGE, annonce ouvrir une agence en Isère et recruter 12 nouveaux CDI.
©Zetruc
©Zetruc

Une nouvelle agence Agilis doit bientôt voir le jour à Bourgoin-Jallieu (Isère). La filiale du groupe NGE compte ainsi couvrir le secteur Lyon - Rhône-Alpes Nord. 

Agilis est spécialisé dans les équipements de la route et de l'aménagement des espaces et emploie plus de 680 personnes en France, avec un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros. 

12 recrutements en CDI à venir

 

Pour cette ouverture d'agence à Bourgoin-Jallieu, l'entreprise cherche à recruter une douzaine de personnes en CDI dans les domaines suivants : 

  • Signalisation horizontale : chefs de chantier, chefs d’équipe et applicateurs
  • VRD : chefs de chantier et maçons
  • Clôture autoroutière : chefs d’équipe et poseurs

Selon le communiqué de presse publié par Agilis le 24 février, la marque souhaite « devenir un acteur de référence sur le nord de la région Rhône-Alpes ». Elle affirme concentrer son déploiement sur la Haute-Savoie, l'Ain, puis dans un second temps sur la Loire et la Haute-Loire. 

« Cette ouverture marque une étape importante dans notre stratégie de croissance. Elle nous permet d'être encore plus proches de nos clients, de répondre plus efficacement à leurs besoins, et de nous appuyer sur les synergies multimétiers du groupe NGE », explique Olivier Richard, chef de secteur Rhône-Alpes Nord chez Agilis. 

Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

