Retour sur le parcours Jean-Michel Ruols, « l’architecte de l’eau », décédé à l’âge de 80 ans ce mois de février. On retient notamment son œuvre majeure : la station thermale Caldea à Andorre, dans les années 1990.

C’est à l’âge de 80 ans que Jean-Michel Ruols est décédé, le 17 février 2026. Né en 1945, Jean-Michel Ruols fait ses armes à l'École des Beaux-Arts de Paris.

Il laisse un héritage résumé par son surnom : « l’architecte de l’eau ». Un titre dû à toute une carrière consacrée aux centres aquatiques.

Caldea, son projet majeur



« Il aime autant parler gestion des flux que de courbe ascendante, autant évoquer la réduction de masse salariale que l'asymétrie, autant les chiffres de fréquentation que les reflets de chutes d'eau surplombant la girondine Garonne », lit-on dans un article de Sud-Ouest de 2010.

Certes, sa participation au projet Les Cascades de la Garonne à Lormont (Gironde) a été avortée par la reprise du groupe Pichet. Mais M. Ruols compte une kyrielle de projets à travers la France : Aqualud au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) en 1985, Valigloo à Marly (Nord) et Tourcoing-les-Bains (Nord) en 2008, Aqualand Cap d'Agde (Hérault) en 1983…

On relève aussi des projets en Île-de-France, notamment la Piscine Municipale La Baleine (Saint-Denis) en 1996 et le Centre Aquatique du Lac à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) en 2003.

Le Centre aquatique du Lac à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), dessiné par Jean-Michel Ruols - © Raphaël Barrou

Les attractions aquatiques dans le parc Astérix réalisés en 1989 font partie de sprojets les plus illustres de sa carrière.

Le centre thermoludique Caldea à Escaldes-Engordany (Andorre), inauguré en 1994, a toutefois forgé sa notoriété. Tout en verre, transparence, verticalité et lumière, cette construction est nichée dans un écrin de verdure et fait 80 mètres de haut. Le bâtiment est le plus grand de la principauté.

Il s’agit d’un projet de longue haleine, commandé en 1985 par la mairie d'Escaldes-Engordany. Jean-Michel Ruols participera à d’autres évolutions de la station thermale, de la présentation du nouveau bâtiment en 2007 à une rénovation majeure complexe en 2015. « Afin de saluer sa mémoire et l’héritage qu’il laisse, Caldea installera prochainement une plaque commémorative à l’entrée du bâtiment », lit-on dans un communiqué de l’établissement.