Le groupe français améliore sa rentabilité en 2025 malgré un recul d’activité. Le promoteur cible 300 millions d'euros de résultat net récurrent à moyen terme en 2026.

Le promoteur immobilier français Altarea a annoncé, mardi 25 février, une hausse de ses bénéfices pour l’exercice 2025. Son président, Alain Taravella, a salué « une année de reconstitution après le passage de la crise ».

L’indicateur de rentabilité de référence du groupe, le résultat net récurrent, a progressé de 13,9 % pour s’établir à 144,9 millions d’euros. Cette performance a été portée par la contribution des centres commerciaux ainsi que par l’amélioration des marges dans le logement neuf.

Dans le détail, l’exploitation des centres commerciaux a généré 285 millions d’euros de chiffre d’affaires, tandis que l’activité de promotion résidentielle a atteint 1,65 milliard d’euros.

Altarea commercialise des logements plus compacts et plus abordables

En revanche, le chiffre d’affaires global du groupe recule de 25 % sur un an, à 2 milliards d’euros. Une baisse qu’Alain Taravella attribue à des éléments conjoncturels. « En 2024 nous avions fait une grosse vente d'entrepôt logistique et dans le logement nous avons progressivement moins d'opérations immobilières que les années précédentes », a-t-il expliqué à l’AFP.

Malgré ce repli, il met en avant la « reconstitution des marges » dans le logement, avec « de plus en plus d'opérations lancées avec de nouveaux critères » en phase avec le marché actuel.

Pour faire face à la crise de l’immobilier neuf, Altarea commercialise depuis 2024 des logements plus compacts et plus abordables, assortis de conditions de financement assouplies.

Les réservations de logements neufs progressent de 8 % sur un an, portées notamment par le segment des ménages accédant à la propriété pour la première fois, en hausse de 12 %.

Le groupe pâtit toutefois, comme l’ensemble du secteur, de la disparition du dispositif fiscal dispositif Pinel, qui encourageait l’investissement locatif des particuliers. En 2025, les réservations réalisées par ces derniers ont chuté de 34 %.

Vers la gestion d’actifs, les énergies renouvelables et les centres de données

Dans ce contexte, Altarea « continue d'investir dans de nouveaux métiers », souligne son président Alain Taravella, citant notamment la gestion d’actifs, les énergies renouvelables et les centres de données. « On a de premiers succès dans les data centers, c'est un marché immense sur lequel on veut prendre une position importante », affirme-t-il.

Le groupe a ainsi noué un partenariat avec Vantage Data Centers afin de « développer un campus de data centers » à proximité de Bordeaux.

Pour 2026, Altarea anticipe une « nette hausse » de son résultat net récurrent et vise, à moyen terme, un objectif de 300 millions d’euros.

En 2025, le bénéfice net du groupe a bondi de 37,7 % pour atteindre 8,4 millions d’euros. Le promoteur proposera par ailleurs à ses actionnaires le versement d’un dividende de 8 euros par action, un montant inchangé par rapport à l’exercice précédent.

Avec AFP