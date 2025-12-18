Nouveau rebondissement pour le chantier de l’autoroute A69. Une suspension a été requise en raison de dépassements d’emprise, dénoncés fin novembre par des opposants.

C’est un nouveau coup de théâtre sur le très décrié projet de construction de l’autoroute A69.

Devant relier Castres (Tarn) et Toulouse (Haute-Garonne), cet axe fait l’objet d’un bras de fer musclé entre ses partisans – les élus locaux et Atosca, société chargée des travaux et futur concessionnaire – et ses opposants – dont « La Voie est libre » (LVEL).

Ledit collectif avait dénoncé, fin novembre, l'existence d'« a minima 42 hectares d'emprises supplémentaires ». Un périmètre non-autorisé sur « un total de 46 sites », estime le parquet de Toulouse. L’institution a saisi le 17 décembre le juge des libertés et de la détention (JLD), afin que ce dernier tranche sur la question.

Une décision de la justice administrative attendue le 30 décembre

Le parquet a tout de même requis une suspension du chantier sur ce dépassement d’emprise. Une décision à assortir « d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de deux jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention », lit-on dans son communiqué, cité par l’AFP.

Des investigations ont été menées par l'Office français de biodiversité (OFB) et la Section de recherches de la gendarmerie. Selon une source proche de l’enquête, des « survols de drone » ont permis de mesurer le périmètre, en dehors de celui approuvé par l’autorisation environnementale du 1er mars 2023.

Il s’agit d’une procédure devant la justice pénale. Une seconde, relevant de la cour administrative d'appel de Toulouse, a été engagée. Le 30 décembre, une décision doit être rendue sur la validité de l'autorisation environnementale du 1er mars 2023 et la poursuite du chantier.

Fin mai, le rapporteur public Frédéric Diard a donné un avis favorable à la reprise des travaux de l’A69, alors suspendus depuis fin février par le tribunal administratif de Toulouse. Le magistrat, dont l’avis est généralement suivi par cette dernière, a défendu l’utilité publique du projet.

Par Virginie Kroun (avec l’AFP)