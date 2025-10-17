CONTAINEX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CONTAINEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CONTAINEX : Le spécialiste du conteneur et des systèmes d'espace modulaire

L'industrie, le commerce, l'artisanat ainsi que les communes et les organisations humanitaires profitent de la haute qualité et du rapport qualité-prix attractif des systèmes CONTAINEX.

Vous êtes à la recherche d'une solution flexible pour l'espace que vous souhaitez aménager ? Nous avons le conteneur adapté à vos besoins ! Avec nos modules bureaux, nos modules sanitaires et nos conteneurs de stockage, nous créons une solution d'espace individuelle, parfaitement adaptée à vos besoins. Peu importe qu'il s'agisse d'un conteneur individuel ou d'un ensemble complet de bungalows – à l'achat ou en location.

Vous êtes à la recherche d'une solution d'espace pour votre hébergement de chantier, une extension de bureau, un espace de vente et bien plus encore ? Nous avons la solution appropriée ! Nos conteneurs vous offrent la solution d'espace optimale pour toutes les branches : construction, industrie, commerce, artisanat, dans le secteur communal ainsi que pour les manifestations ou les interventions humanitaires.

Depuis plus de 40 ans, nous sommes votre spécialiste dès qu'il est question de solutions d'espace mobiles composées de conteneurs ! Outre le savoir-faire de nos collaborateurs de longue date, nous misons sur différentes solutions parfaitement adaptées à vos besoins afin de pouvoir vous proposer un service complet optimal en plus des conteneurs assortis.

Le savoir-faire de CONTAINEX :