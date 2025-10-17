Pour obtenir une information de la part de la marque « COUGNAUD CONSTRUCTION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Cougnaud Construction est la branche constructive du groupe Cougnaud qui produit chaque année 220 000 m² de bâtiments.

Le procédé constructif Cougnaud est le premier à mixer l’acier, le bois et le béton, trois matériaux 100 % recyclables.

Ce procédé associe une structure en acier tridimensionnelle à des murs ossature bois et une dalle en béton intégrée.

Cette combinaison offre de hautes performances énergétiques et un confort thermique et acoustique optimal aux utilisateurs.

Cougnaud Construction a développé ses marchés auprès des industriels, des collectivités ainsi qu’autour des métiers du BTP, du tertiaire, de la santé et de l’éducation. Son chiffre d’affaires 2017-2018 est de 146 M€.