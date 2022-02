Sanipex fait peau neuve, notre produit évolue en 2022 !

Sanipex est le produit phare de notre gamme sanitaire, ce conduit double paroi, annelé en extérieur et lisse en intérieur assure la protection des canalisations sanitaires. Il permet l'installation de « réservations » et la protection des canalisations sanitaires pour des tubes type PE-R ou multicouche, destinés à véhiculer de l’eau chaude et froide sous pression (sous planchers, dalles pleines et chapes). L’objectif de sanipex est d’assurer une meilleure protection des installations sanitaires avec une haute résistance à la compression.

Pour répondre à ce besoin, sanipex dispose de trois caractéristiques principales :

Sa composition en PEHD (polyéthylène haute densité)

Sa résistance à la compression de 750N

Sa résistance aux chocs de 20 joules (IK09)

En 2022, nous avons décidé de faire évoluer notre produit au niveau de sa formulation et de sa largeur de gamme.

En ce qui concerne la formulation du sanipex, l’objectif est d’améliorer les caractéristiques et l’impact environnemental de notre produit. En résultat, tout en conservant ses résistances aux chocs et à la compression (750N et IK09), sanipex s’est amélioré sur les points suivants :

glisse améliorée, sans adjuvants graisseux mais avec des agents glissants

meilleure tenue aux UV, pour les produits en attente sur les chantiers

moins de matière vierge, un produit plus écoresponsable

Afin de marquer cette évolution, sanipex a maintenant une couleur blanche (au lieu du bleu précédemment).

Pour ce qui est de la gamme disponible, sanipex existait auparavant en diamètre 40, 50 et maintenant en diamètre 63.

L’ajout de ce nouveau diamètre vient compléter la gamme et répondre à une application supplémentaire qui permet à notre produit de protéger des canalisations de fluides de grosses sections.

N’hésitez pas à visualiser notre produit en visitant notre site web www.courant.fr