Flexichoc, la gaine icta 3522 IK10 et ses différents environnements de pose

Flexichoc est donc une gaine noire à bandes grises de type icta 3522 non propagatrice de la flamme et ayant une résistance aux chocs élevée (IK10) destinée à protéger tout type de câbles électriques. Sa capacité de résistance aux chocs est plus élevée qu’une gaine icta classique car dans certains cas, les contraintes peuvent être plus importantes et la protection des câbles nécessite un produit plus résistant. Flexichoc répond donc à ce besoin de protection optimale et peut être utilisée dans différents environnements de pose pour la protection des câbles à divers endroits dans l’installation.