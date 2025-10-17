COVER STYL’ - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « COVER STYL’ », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créez, rénovez ou transformez vos murs et mobiliers avec COVER STYL’.

Grâce à notre système de film adhésif pour meubles & mobilier thermoformable, recouvrez de nombreuses surfaces telles que le bois, l’aluminium ou le PVC.

Chambres d’hôtel, cuisine, pièces de vie… Nos solutions de revêtement permettent d’effectuer les rénovations de votre choix dans toutes les pièces de votre établissement ou commerce sans bulles apparentes malgré leur finesse (entre 200 et 350μ).

Avec plus de 470 références de revêtement adhésif pour meubles et mobilier, nos solutions adoptent tous les styles pour des intérieurs à votre image.

Alors, qu’attendez-vous pour mettre vos projets en route ?

Au lieu de remplacer votre mobilier, privilégiez notre système de covering pour vos meubles ou votre mobilier.

Nos stickers vous permettront de profiter de nombreux avantages dont, par exemple :

Un système de rouleau adhésif à la pose rapide, facile, au rendu sans bulles et résistant à la chaleur et l’humidité

Un coût réduit, entre 50 et 70% moins cher que la rénovation traditionnelle

Une qualité inégalable, tant dans les matériaux que dans les rendus

Une garantie de 10 ans contre le décollement de l’autocollant, le craquèlement et le jaunissement

Une pose rapide, sans interruption

Le savoir-faire de COVER STYL’ :