Leader mondial de l’aspiration centralisée intégrés, CYCLO VAC dispose du premier réseau de commercialisation avec plus de 50 points de vente répartis sur tout le territoire national.

Enseigne la plus innovante du marché de l’aspiration centralisée avec ses exclusivités retraflex (boyau d’aspiration retractable) et walliflex (flexible auxiliaire).

Découvrez les solutions bien inspirées du le spécialiste de l’aspiration centralisée !

Professionnelle et visionnaire, la solide équipe CYCLO VAC est axée sur l'innovation et le service à la clientèle. Notre entreprise œuvrant dans l'industrie de l'aspirateur centralisé depuis maintenant plus de 45 ans a su établir la norme en matière de performance.

Son équipe active et expérimentée a développé des gammes et des aspirateurs centraux au premier rang de la recherche et de l'innovation. Le respect de la clientèle, le service irréprochable et le professionnalisme sont des éléments primordiaux au succès.

C'est pourquoi notre équipe est constamment à l'écoute des besoins de sa clientèle et de ses centres agréés. Spécialistes dans plusieurs domaines, les membres de l'équipe CYCLO VAC travaillent de concert pour offrir des produits québécois ultra performants, de qualité et pratiques pour ainsi vous simplifier la vie.

Nous sommes fiers de pouvoir offrir un service et des produits reliés à l'aspirateur centralisé dépassant constamment les attentes.

Le savoir-faire de CYCLO VAC :