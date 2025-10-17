DALLMER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DALLMER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Dallmer existe maintenant depuis plus de 100 ans, et, ce qui commença comme atelier de gravure, compte aujourd'hui parmi les fournisseurs de tout premier ordre dans le secteur de la technique d'évacuation.

L'entreprise, désormais dirigée par la quatrième génération, a largement contribué à faire évoluer et à imposer la douche à l'italienne.



La devise de Dallmer : le design jusque dans les moindres détails !

Dallmer propose une technique d'évacuation qui affiche au premier coup d'œil son exceptionnelle qualité, plébiscitée par les architectes. Cette évolution a été favorisée par l'accroissement des critères exigés de nos jours d'une salle de bains.

En effet, l'ancien « cabinet de toilette » s'est de plus en plus métamorphosé en espace bien-être personnel et, de ce fait, l'esthétique des différentes solutions sanitaires, comme les caniveaux de douche, joue un rôle toujours plus important.

Distinctions :

Lorsque nous développons de nouveaux produits, nous recherchons toujours la meilleure alliance possible entre forme et fonctionnalité. Cette ambition nous a valu maintes distinctions au cours des dernières décennies.



