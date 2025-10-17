ConnexionS'abonner
DECK-DRY - Batiweb

DECK-DRY

Deck-Dry Polska sp.Z oo ul. Vénus 73A
80299 Gdańsk
Pologne

DECK-DRY : Technologie de terrasse polonaise

Nous sommes une entreprise familiale polonaise spécialisée dans un domaine étroit de la construction de terrasses.

Nous importons du bois, développons la technologie d'installation de terrasses et produisons des matériaux modernes pour leur construction.

Si vous recherchez un produit éprouvé et technologiquement raffiné, vous êtes au bon endroit.

Nous avons construit ou livré des matériaux pour plus de 3 000 terrasses en Pologne et à l'étranger. Nos capacités ont été vérifiées et confirmées par les plus grandes entreprises de construction de Pologne et d’Europe, telles que Budimex, WPB SA, Polimex-Mostostal SA ou JW Construction.

Mais ce n'est pas tout. Nous croyons qu'il est important non seulement QUOI, mais aussi COMMENT nous faisons quelque chose. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur notre propre production indépendante, le partage des connaissances et le développement continu de nos produits et technologies.

Nous voulons contribuer au fait que les terrasses des maisons polonaises et les investissements réalisés soient beaux et durables.

C'est pourquoi nous sommes heureux de partager nos connaissances sous quelque forme que ce soit. Chacun de nos clients peut compter sur un soutien substantiel complet. Nous créons également des matériaux prêts à l'emploi pour une utilisation indépendante.

Le savoir-faire de DECK-DRY :

  • Terrasse en bois
  • Terrasse composite
  • Terrasse en porcelaine
  • Façades en bois
  • Clôture composite
