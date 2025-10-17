DECOCERAM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DECOCERAM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Décocéram, enseigne du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, dispose de 60 agences spécialisées dans la vente de carrelages et de sanitaires.

Créé en 2011 avec le regroupement des quatre entités BOCH-FRÈRES/COMAR, DÉCOCÉRAM DÉPÔT SERVICE CARRELAGES et TORDO CARRELAGES, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Elle compte aujourd’hui 60 magasins partout en France et propose une offre destinée aux professionnels comme aux particuliers.