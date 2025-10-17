DECOCLIM - Batiweb

DECOCLIM
83340 Le Luc
France
Les coffres DECOCLIM® sont conçus pour cacher un groupe clim extérieur, habiller une PAC, ou constituer un abri pompe de piscine, tout en assurant la circulation d’air nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil grâce à leurs persiennes.
Pour un habillage design, vous pouvez acheter un cache clim en bois exotique, ou un cache climatisation en aluminium garanti 10 ans.
Notre cache clim et pompe à chaleur existe en plusieurs tailles : petit, moyen, grand format, XL et même XXL.
Vous pouvez par ailleurs acheter un double cache clim Decoclim si vous possédez un gros groupe climatisation ou une très grande PAC.
Le coffre Decoclim peut être posé au sol, contre un mur ou pas, ou bien suspendu sur une façade en hauteur. Grâce aux accessoires Decoclim, votre bloc moteur peut être habillé sur toutes ses faces, et cacher ainsi le dessous et l'arrière de la climatisation aussi si nécessaire, pour un rendu esthétique parfait sous toutes les coutures.
Le savoir-faire de DECOCLIM® :
- Abri de protection pour clim et PAC en extérieur
- Cache moteur extérieur design
- Coffre qui s'adapte à toutes les marques de climatisation et pompe à chaleur
- Habillage amovible : facile à monter, installer et retirer
- Caisson anti-bruit qui réduit de 10 à 30% les nuisances sonores d'une clim
- Coffres
