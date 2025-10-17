DECORAL SYSTEM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DECORAL SYSTEM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Au début des années 90 nous avons inventé le processus de sublimation De DECORAL®, une technologie pour la décoration des surfaces en métal, tels que les profilés, les tôles ou les accessoires de toute forme.

Cette solution a révolutionné le monde du bâtiment, surtout la production de portes et fenêtres. En plus, elle a contribué à réduire l’empreinte écologique en limitant l’utilisation du bois.

Nous sommes inventeurs et spécialistes de la décoration, engagés dans la protection de l’environnement et du bien-être des personnes.

La couleur joue un rôle fondamental dans notre vie. Cela pourrait émouvoir nos âmes ou changer notre humeur. Cela nous rend heureux ou tristes, à l'aise ou mal à l'aise. Il est autour de nous à chaque instant.

Bien sûr, vous êtes d'accord avec cela. Le point est : que faisons-nous concrètement ?

La couleur est notre pain quotidien. Le faire avec passion est notre objectif quotidien. Nous développons constamment des effets et des nuances innovants pour répondre à tout type de besoin. Nous voulons faire la différence en vous donnant la bonne solution pour concrétiser vos projets et transmettre vos émotions.

Que signifie la passion pour nous ? C'est croire que chaque jour est important pour construire demain. Il s'agit de comprendre les envies et les goûts des gens, de prédire les tendances et de les traduire en couleurs, véritable et pure expression de l'être humain.

Pour nous, couleur rime avec technologie. Nous combinons son apparence avec des caractéristiques techniques spéciales pour obtenir des poudres antibactériennes, photoluminescentes, antidérapantes, sans émission de COV et bien plus encore.

Le savoir-faire de DECORAL SYSTEM :