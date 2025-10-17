DELTA PARTNERS - Batiweb

DELTA PARTNERS
92100 Boulogne-Billancourt
France
DELTA PARTNERS est la société de référence en conseil opérationnel et en formation Lean Management appliqué au secteur de la Construction
Depuis plus de 10 ANS, DELTA PARTNERS est la société française de référence en conseil opérationnel et en formation Lean Management appliqué au secteur de la Construction. Nous sommes également AMO et OPC Lean sur tout type de projets de construction (dont majorité de grands projets).
DELTA PARTNERS est née autour d’une conviction forte, celle d’initier et d’accompagner la transformation du monde de la construction.
Cette conviction débouche sur la volonté de proposer plusieurs services en Lean construction management pour accompagner l’ensemble des acteurs du secteur de la construction :
- Accompagner les entreprises du BTP et leurs dirigeants dans leurs transformations opérationnelles
- Accompagner les Directions de Travaux et Directions techniques
- Accompagner les MOA et les équipes de direction de projet
- Fort de cette conviction, DELTA PARTNERS développe et déploie des outils et méthodes de gestion de projets de construction les plus aboutis et les plus innovants.
Toutes les équipes ont une forte expérience de pilotage de chantier et d’optimisation des opérations qui leur permettent de mieux appréhender les besoins de chaque client, d’apporter des réponses adaptées à chaque entreprise et de les accompagner pour améliorer durablement leur compétitivité.
Le savoir-faire de DELTA PARTNERS :
- Formation publique LEAN CONSTRUCTION
- Formation LEAN ENTREPRISES
- Excellence opérationnelle chantier
- OPC Pilotage de chantier