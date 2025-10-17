ConnexionS'abonner
Fermer
DELTA PARTNERS - Batiweb

DELTA PARTNERS

27 Rue de Solférino
92100 Boulogne-Billancourt
France
Site web de la marque

DELTA PARTNERS est la société de référence en conseil opérationnel et en formation Lean Management appliqué au secteur de la Construction

Depuis plus de 10 ANS, DELTA PARTNERS est la société française de référence en conseil opérationnel et en formation Lean Management appliqué au secteur de la Construction. Nous sommes également AMO et OPC Lean sur tout type de projets de construction (dont majorité de grands projets).

DELTA PARTNERS est née autour d’une conviction forte, celle d’initier et d’accompagner la transformation du monde de la construction.

Cette conviction débouche sur la volonté de proposer plusieurs services en Lean construction management pour accompagner l’ensemble des acteurs du secteur de la construction :

  • Accompagner les entreprises du BTP et leurs dirigeants dans leurs transformations opérationnelles
  • Accompagner les Directions de Travaux et Directions techniques  
  • Accompagner les MOA et les équipes de direction de projet
  • Fort de cette conviction, DELTA PARTNERS développe et déploie des outils et méthodes de gestion de projets de construction les plus aboutis et les plus innovants.

Toutes les équipes ont une forte expérience de pilotage de chantier et d’optimisation des opérations qui leur permettent de mieux appréhender les besoins de chaque client, d’apporter des réponses adaptées à chaque entreprise et de les accompagner pour améliorer durablement leur compétitivité.

Le savoir-faire de DELTA PARTNERS :

  • Formation publique LEAN CONSTRUCTION
  • Formation LEAN ENTREPRISES
  • Excellence opérationnelle chantier
  • OPC Pilotage de chantier
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.