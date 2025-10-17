DELTA PARTNERS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DELTA PARTNERS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

DELTA PARTNERS est la société de référence en conseil opérationnel et en formation Lean Management appliqué au secteur de la Construction

Depuis plus de 10 ANS, DELTA PARTNERS est la société française de référence en conseil opérationnel et en formation Lean Management appliqué au secteur de la Construction. Nous sommes également AMO et OPC Lean sur tout type de projets de construction (dont majorité de grands projets).

DELTA PARTNERS est née autour d’une conviction forte, celle d’initier et d’accompagner la transformation du monde de la construction.

Cette conviction débouche sur la volonté de proposer plusieurs services en Lean construction management pour accompagner l’ensemble des acteurs du secteur de la construction :

Accompagner les entreprises du BTP et leurs dirigeants dans leurs transformations opérationnelles

Accompagner les Directions de Travaux et Directions techniques

Accompagner les MOA et les équipes de direction de projet

Fort de cette conviction, DELTA PARTNERS développe et déploie des outils et méthodes de gestion de projets de construction les plus aboutis et les plus innovants.

Toutes les équipes ont une forte expérience de pilotage de chantier et d’optimisation des opérations qui leur permettent de mieux appréhender les besoins de chaque client, d’apporter des réponses adaptées à chaque entreprise et de les accompagner pour améliorer durablement leur compétitivité.

Le savoir-faire de DELTA PARTNERS :