DELTA ZBIGNIEW ROZYCKI - Batiweb

DELTA ZBIGNIEW ROZYCKI

Rue Magazynowa 21
40424 Katowice
Pologne
DELTA est une entreprise familiale fondée en 1992 par Zbigniew Różycki. 

Dès son existence, elle s'est occupée particulièrement des portes blindées et serrures de sécurité certifiées.

Actuellement, la marque DELTA ZBIGNIEW ROZYCKI est reconnue en Pologne comme l'un des principaux fabricants de portes pour appartements, maisons individuelles et services publics. 

Aujourd’hui sa notoriété fuse dans beaucoup des pays d’Europe. 

Au fil des ans l’entreprise fut récompensée pour son travail d’excellence par plusieurs médailles d’or en 2014, 2015 et 2020 lorsqu’il fut nommé lauréat par le prestigieux groupe « Diamants de Forbes 2020 ».  

Deux usines de production à Katowice et Skrzyszów, des partenaires stables, l'utilisation des innovations et des dernières technologies et machines vous garantissent la haute qualité de nos produits.

Nous nous adaptons en terme de sécurité, isolation, insonorité et esthétique en fonction de la demande des clients.   

Le catalogue est proposé sur le site internet dans lequel vous découvrirez nos offres commerciales ; vous pourrez aussi contacter nos commerciaux implantés en France qui se feront un plaisir de vous renseigner davantage.

Le savoir-faire de DELTA ZBIGNIEW ROZYCKI:

  • Portes d’entrée
  • Accessoires 
