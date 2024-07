DESIGN CONCEPT LS® est une société fournisseur et installateur de solutions pour piscines et terrasses.

Elle propose des produits INNOVANTS et HAUTS DE GAMME sur le marché qui sont technologiquement très en avance comme:

1. Des abris de piscines, télescopiques ou fixes, en verre trempé securit, avec rails anti-tempête (abri-bas, abri-mi-haut, abri-haut, abri-de-spa, abri-de-collectivité, abri-de-terrasse)

2. Des terrasses-mobiles pour piscines (coulissante sur la longueur ou la largeur de la piscine),

3. Des pergolas-bioclimatiques à lames orientables automatiques (avec stores et éclairages led de couleurs)

Depuis plus de 30 ans, Christophe FRARESSO exerce dans le domaine des couvertures pour piscines, et a cofondé ses sociétés de fabrication, a créé la société de distribution et d’installation DESIGN CONCEPT LS®.

Fort de ses compétences techniques et commerciales, Christophe FRARESSO a mis en place une équipe de personnel qualifié (Responsable Marketing, Chargés d’affaires et Techniciens-monteurs) pour se mettre entièrement au service d’une clientèle des plus exigeantes.

Les principaux atouts de DESIGN CONCEPT LS® sont :

1. Un savoir-faire de plus de 30 ans

2. Des produits de qualité et durables

3. Un service après-vente très réactif

4. Une équipe qualifiée aux compétences très techniques

5. Produits innovants et de qualité