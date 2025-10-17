Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? Design Mat est là pour vous accompagner.



Nous sommes à l’écoute de projets et nous proposons un large choix de produits design et techniques, qui satisferont vos envies d’agencement.



Architectes, entreprises du bâtiment et distributeurs, nos prescripteurs ont des attentes et des contraintes différentes, mais ont un but en commun : établir et construire un projet unique. Notre enseigne s’adresse donc à vous, pour que vos projets prennent formes.



Construction d’un lieu de vie, rénovation de bâtiments publics ou professionnels, nous vous offrons un large choix d’accessoires de menuiseries techniques et design.



Certains de nos produits mettent l’accent sur les formes et les finitions, de par leur design travaillé et leur importance dans un volume (ferrure de porte coulissante). Tandis que d’autres plus techniques apporteront sécurité et fiabilité.



Nous exerçons notre activité depuis maintenant plus de 15 ans sur le marché français, et continuons sans interruption de nous renouveler. Nous proposons chaque année des nouveautés en termes de produits mais aussi en termes de services.



Nous exerçons dans notre atelier la fabrication de menuiseries intérieures et d’accessoires de menuiseries techniques et décoratifs. Nous réalisons selon vos côtes votre rail de porte coulissante sur-mesure. Mais ce n’est pas tout ! Nous pouvons aller encore plus loin dans la personnalisation, en vous offrons la possibilité de faire laquer nos poignées de portes battantes selon le nuancier RAL.



À bientôt pour étudier ensemble votre projet.