DEW - Batiweb

Döbeln Elektrowärme GmbH (DEW) est un fournisseur de services complets pour le développement et la fabrication d'éléments chauffants électriques.

Des radiateurs à tubes ronds aux cartouches chauffantes en passant par les éléments chauffants de surface : nos produits et solutions sont utilisés depuis des décennies partout où un chauffage sûr et efficace est requis.

Pour ce faire, DEW s'appuie d'une part sur l'étroite articulation des services d'ingénierie et de la production interne, et d'autre part sur un degré élevé d'intégration verticale avec son propre atelier d'outillage et son propre laboratoire de mesure industrielle.

De cette façon, nous pouvons offrir exactement ce qui est demandé sur le marché : des composants individuels prêts à être installés, y compris la technologie de commande. Avec des machines modernes, une grande fiabilité de livraison et un esprit d'innovation, nous sommes un fournisseur fiable pour les clients de toutes les industries.

L'histoire de DEW remonte aux années 1920. L'entreprise, fondée par l'ingénieur Emil Schuppang en 1922, fabriquait, entre autres, des appareils électriques pour le chauffage des appareils électroménagers. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, la structure et la gamme de produits ont changé conformément à l'économie planifiée.

VEB Elektrowärme Döbeln et ses sociétés affiliées employaient jusqu'à 640 personnes et étaient le seul fabricant d'éléments chauffants en RDA. En 1991, l'activité principale a été vendue par la Treuhandanstalt de l'époque et est depuis lors commercialisée sous le nom de Döbeln Elektrowärme GmbH, tout en conservant la gamme.

Vous ne pouvez pas tester la qualité. Vous ne pouvez que les créer. DEW s'appuie donc sur une gestion de la qualité sans compromis conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 9001: 2015.

De plus, des auditeurs externes du bureau UL contrôlent tous les six mois nos processus en ce qui concerne les produits destinés à l'exportation vers le Canada et les États-Unis. En tant qu'entreprise conforme RoHS, nous veillons également au respect des directives européennes sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques.

Le savoir-faire de DEW :