DGM INDUSTRIES - Batiweb

DGM INDUSTRIES

ZI Anjou-Atlantique Rue des Crêtes
49123 Champtocé-sur-Loire
France
DGM INDUSTRIES : Equipements industriels pour la transformation des profilés

Parce que nous nous attachons à vous proposer les meilleures solutions pour vos projets, nous nous appuyons sur des collaborateurs expérimentés et les meilleurs partenaires. Depuis plus de 20 ans, nos équipes conçoivent, développent, sélectionnent, mettent en service et assurent la maintenance des installations pour les professionnels de la transformation des profilés. Forts de nos savoirs-faire industriels et de partenariats exclusifs pour la France, nous proposons des solutions complètes, clefs en mains, pour les industriels de la menuiserie et de toutes autres industries de transformation des profilés.

Avec plus de 20 ans de pratique, notre équipe d’experts mobilise les meilleures compétences pour vos processus et projets industriels. Cet important savoir-faire nous a permis de développer des partenariats exclusifs avec les numéros 1 mondiaux de la production d’équipements pour l’industrie de transformation des profilés.

Nos équipes étudient vos besoins et vous conseillent les solutions optimisées pour vos gammes et vos objectifs de production.

La fiabilité et la modularité de nos machines nous permettent d’aborder tous les types de projets, de quelques dizaines à plusieurs milliers de menuiseries par jour. Depuis plus de 30 ans, Schirmer développe et produit des systèmes de haute performance pour toutes les « technologies de traitement de profilés PVC et ALU » (fenêtres, portes, façades, technologie automobile, solaire, …) Parce que les exigences spécifiques à ses clients nécessitent des solutions personnalisées, Schirmer a développé une approche de conception fondée sur la modularité.

Le savoir-faire de DGM INDUSTRIES :

  • Profilés Aluminium
  • Profilés PVC
  • Profilés Bois
