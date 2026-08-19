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DIAM INDUSTRIES - Batiweb

DIAM INDUSTRIES

1 rue Albert Calmette, ZI High Tech
67610 LA WANTZENAU
France
Site web de la marque

DIAM Industries est une entreprise française spécialisée dans les outils diamantés et les machines professionnelles destinés aux métiers du bâtiment et des travaux publics. Implantée à La Wantzenau, en Alsace, elle accompagne depuis 1992 les professionnels de la construction, de la rénovation et de l’aménagement.

DIAM Industries propose une gamme complète de disques, couronnes et plateaux diamantés, ainsi que des câbles, chaînes, abrasifs et accessoires. Ces solutions sont conçues pour travailler différents matériaux comme le béton, l’asphalte, le carrelage, la céramique, le marbre, la pierre naturelle, la fonte, le PVC et le métal.

L’offre de DIAM Industries comprend également des machines de chantier adaptées aux travaux de sciage, de carottage, de traitement de surface, de malaxage et d’aspiration. Elle répond notamment aux besoins des maçons, carreleurs, façadiers, plombiers, chauffagistes, électriciens, désamianteurs et professionnels des travaux publics.

Certifiée ISO 9001, DIAM Industries place la qualité, l’innovation et le service technique au cœur de son activité. L’entreprise développe des solutions performantes pour répondre aux contraintes des chantiers et aux exigences des distributeurs, loueurs, revendeurs et utilisateurs professionnels.

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