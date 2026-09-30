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Aléas climatiques : la CAPEB appelle les artisans du bâtiment à anticiper

Vie des sociétés
Publié le 30 septembre 2026 à 15h30, par Claire Lemonnier
Canicules, incendies, tempêtes, inondations… Les aléas climatiques représentent un risque croissant pour les entreprises du bâtiment. Sur Batimat, la CAPEB a insisté sur la nécessité d’anticiper leurs conséquences, aussi bien sur les bâtiments que sur les entreprises elles-mêmes.
©Claire Lemonnier - Batiweb
©Claire Lemonnier

Au Paris Builders Show, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) tenait mardi 29 septembre une conférence intitulée « L’adaptation au changement climatique : une urgence pour le bâtiment ».


Anticiper les aléas climatiques pour limiter les dommages


En introduction, Sylvie Montout, directrice économie de la CAPEB, a rappelé que l’inaction coûtait plus cher que l’anticipation en matière d’aléas climatiques (canicules, incendies, tempêtes, inondations…).


« C’est vraiment le message important. Si on parle d’adaptation, c’est qu’on va parler d’anticipation pour réduire les dommages causés par les aléas climatiques. Il faut absolument que chaque entreprise puisse développer son plan d’action», a-t-elle résumé.


Selon une étude menée par la CAPEB, 50 % des entreprises artisanales sont conscientes des enjeux liés aux aléas climatiques et 25 % les ont déjà intégrés à leur stratégie, ce qui reste insuffisant, selon la confédération.


La directrice économie de la CAPEB souligne que l’impact de ces évènements extrêmes sur la chaîne d’approvisionnement pourrait faire baisser de 4 % le PIB de la France.


Confort d’été : privilégier la rénovation et les solutions passives avant la climatisation


Concernant le confort d’été, Christophe Bellanger, vice-président de la CAPEB, a rappelé que la climatisation devait rester la solution de derniers recours, après l’isolation et l’installation de stores et brise-soleil.


Pour éviter d’avoir à fermer les écoles en période de canicule, l’intervenant a également souligné l’intérêt d’installer des brasseurs d’air dans les classes.


Dans ce contexte, le programme ÉduRénov’, porté par la Banque des Territoires, est particulièrement approprié pour répondre à ces enjeux.


Retrait-gonflement des argiles : 12 millions de maisons exposées en France


Autre risque évoqué par Marc Lagouarre, administrateur de la CAPEB : le phénomène du retrait-gonflement des argiles (RGA), avec 12 millions de maisons potentiellement exposées en France.


L’objectif : éviter le phénomène de déshydratation des argiles lors de l’alternance entre épisodes de fortes pluies et de sécheresse.


Parmi les solutions pouvant être déployées : les géomembranes, et les écrans anti-racines si des arbres se trouvent à proximité de la maison.


De l’importance d’une assurance adaptée


Enfin, Jean-Michel Martin, président des métiers du bois de la CAPEB, a évoqué la gestion de crise et le risque incendie en parlant de sa propre expérience, avec un incendie ayant ravagé l’atelier de son entreprise en 2017.


Pour anticiper ce risque, il conseille notamment de bien vérifier tous les ans ses contrats d’assurance pour être sûr d’avoir une couverture adaptée à l’évolution de son entreprise et de son matériel.

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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