Au deuxième jour du salon Paris Builders Show, Intuis organisait une conférence de presse. L’occasion de faire un point sur le marché et sur ses dernières nouveautés.

Lors d’une conférence de presse, Philippe Dénecé, directeur général d’Intuis, a rappelé que la marque existe depuis 4 ans et qu’il s’agit de sa deuxième participation à Interclima.



Intuis dispose aujourd’hui de six usines en France pour la fabrication de radiateurs électriques et de pompes à chaleur thermodynamiques Air/Eau.



L’entreprise compte 1 200 salariés – dont 70 ingénieurs qui travaillent sur la R&D – et réalise 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Un marché perturbé par de « fortes turbulences »



Concernant le marché, le directeur général a évoqué une période de « fortes turbulences », avec le contexte économique et géopolitique actuel et des Français peu enclins à se lancer dans des projets.

Le DG d’Intuis a rappelé le plan pompes à chaleur avec l’objectif gouvernemental d’un million de PAC fabriquées en France d’ici 2030, resté pour le moment davantage une « intention » qu’une « réalité », selon M. Dénecé.

Récemment, les ventes de PAC Air/Eau ont notamment été divisées par deux, passant de 355 0000 unités en 2022 à 179 000 en 2025.

Côté chauffe-eau thermodynamiques, on compte environ 180 000 produits vendus par an.

Enfin, le marché du chauffage électrique reste stable, avec 3,5 millions d’unités vendues par an. Il équipe ainsi un tiers des logements français, soit environ 11 millions de foyers.

Toutefois, selon Philippe Dénecé, la production d’électricité n’augmente que peu en France, alors qu’il s’agit d’une énergie décarbonée et peu chère.

Un programme pour accompagner ses clients installeurs



En cette rentrée, Intuis lance son programme « L’alliance Intuis » pour se rapprocher de ses clients installateurs, avec un accompagnement complet (aides MaPrimeRénov’ et CEE, financement, reste à charge…) et des tarifs dégressifs pour fidéliser ses clients.

L’objectif : une proximité de l’avant-vente à l’après-vente.

« Aujourd'hui, nos clients ne cherchent plus un simple fournisseur d'équipements, mais un partenaire capable de les guider dans leur transition énergétique », explique Philippe Dénecé.

À ce jour, la marque dispose déjà de trois centres de formation, à Feuquières-en-Vimeu (80), à Lyon (69) et à Toulouse (31). L’objectif étant d’en ouvrir un quatrième prochainement à Paris.

4 nouveautés pour cette rentrée



Par ailleurs, le groupe dévoile quatre nouveautés : la technologie « ActiFluide » et « Corélia Nativ », un radiateur à inertie fluide design offrant une chaleur douce. Il comprend un corps de chauffe en aluminium alimenté en huile végétale biodégradable. En plus d’un thermostat connecté, il intègre un œil de détection de présence pour adapter la chauffe si les occupants sont absents. Sa puissance va de 1 000 à 2 000 watts.

Côté pompe à chaleur, Intuis présente « HPS 70 », une PAC air/eau monobloc fabriquée en France, idéale pour des projets de rénovation énergétique en maisons individuelles. Grâce à sa haute température (jusqu’à 70°C), elle permet de remplacer une chaudière sans changer les radiateurs existants. Elle existe en 6, 8, 11 et 14 KW.

Autre nouveauté : la nouvelle gamme de sèche-serviettes « Hélia Nativ » au design compact, disponible en 1 700 watts et 1 200 watts.

Enfin, la marque propose de nouvelles finitions dans sa gamme « Intuis Signature », avec des matières nobles haut-de-gamme comme la pierre de lave ou la céramique imitation pierre d’onyx pour s’adresser aux architectes. Elle lance notamment une collection capsule avec 200 exemplaires.

